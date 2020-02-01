Путин поздравил патриарха Кирилла с очередной годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с одиннадцатой годовщиной интронизации.

«Ваше святейшество... Позвольте сердечно поздравить вас с Днём интронизации — 11 лет прошло. Так быстро, что, думаю, вы их и не заметили. А мы заметили: заметили вашу подвижническую работу, всё общество наше заметило результаты этой работы. Большое вам спасибо за всё: за любовь и к вере, и к Отечеству. Поздравляю вас!» — приводит РИА Новости слова Путина.

Патриарх поблагодарил Путина за поздравления.

Ранее патриарх Кирилл допустил возможность частичного проведения богослужений на современном русском языке, а не только на церковнославянском.