Патриарх допустил частичное ведение богослужений на русском языке

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл допустил возможность частичного проведения богослужений на современном русском языке, а не только на церковнославянском.
Патриарх допустил частичное ведение богослужений на русском языке
  • РИА Новости

«Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице», — цитирует РИА Новости патриарха.

Он отметил необходимость внимательного наблюдения за тем, насколько позитивно прихожане оценивают введение такой практики, поскольку ввиду многолетней привычки чтение текстов на русском может вызвать у них неприятие.

По словам патриарха, главной целью священника является помощь прихожанам «приумножить в себе любовь к богослужению», однако идеи полного перевода богослужений на современный русский язык, сокращение его частей и другие такие предложения не принесут пользы.

Ранее патриарх Кирилл подписал грамоту о единстве западных приходов с Русской православной церковью.

Архиепископ Дубнинский Иоанн (Реннето) заявил, что воссоединение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с РПЦ придаст импульс духовной жизни в Европе.

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