Папа Римский утвердил изменения в молитве «Отче наш»

Папа Римский Франциск одобрил новый перевод с латыни на итальянский язык текста главной молитвы в христианстве «Отче наш».

Как сообщает CBN, вместо фразы «Не введи нас во искушение» будет использоваться «Не оставь нас искушению».

О том, что Папа Римский одобрил изменение текста молитвы, было объявлено на ассамблее в Риме, которая проходила с 20 по 23 мая.

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на священнослужителей Русской православной церкви сообщает, что в РПЦ не видят смысла менять текст молитвы «Отче наш» по примеру папы Франциска.

Ранее стало известно, что в Риме планируется аудиенция российского лидера Владимира Путина у Папы Римского Франциска.