Папа Римский утвердил изменения в молитве «Отче наш»
- Reuters
Как сообщает CBN, вместо фразы «Не введи нас во искушение» будет использоваться «Не оставь нас искушению».
О том, что Папа Римский одобрил изменение текста молитвы, было объявлено на ассамблее в Риме, которая проходила с 20 по 23 мая.
В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на священнослужителей Русской православной церкви сообщает, что в РПЦ не видят смысла менять текст молитвы «Отче наш» по примеру папы Франциска.
Ранее стало известно, что в Риме планируется аудиенция российского лидера Владимира Путина у Папы Римского Франциска.