К законопроекту об изменении Конституции поступило 65 поправок
- РИА Новости
«По информации председателя профильного комитета, 65 поправок на начало заседания Совета Госдумы поступило», — цитирует РИА Новости Володина.
Ранее в Госдуме продлили до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции.
Опубликованные 3 февраля данные опроса показали отношение россиян к предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Конституцию.
Так, инициативы социального характера получили наибольшее одобрение: 91% граждан заявили скорее о положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат.