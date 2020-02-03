К законопроекту об изменении Конституции поступило 65 поправок

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ко второму чтению президентского законопроекта об изменении Конституции в комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству поступило 65 поправок.
К законопроекту об изменении Конституции поступило 65 поправок
  • РИА Новости

«По информации председателя профильного комитета, 65 поправок на начало заседания Совета Госдумы поступило», — цитирует РИА Новости Володина.

Ранее в Госдуме продлили до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции.

Опубликованные 3 февраля данные опроса показали отношение россиян к предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Конституцию.

Так, инициативы социального характера получили наибольшее одобрение: 91% граждан заявили скорее о положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат. 

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