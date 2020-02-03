В группе по поправкам к Конституции проанализируют данные опроса ВЦИОМ
- РИА Новости
«В рабочей группе по внесению изменений в Конституцию внимательно проанализируют данные ВЦИОМ», — цитирует сенатора РИА Новости.
По его словам, итоги исследования демонстрируют, какие поправки требуют дополнительных разъяснений для граждан.
Как отметил Клишас, интерес к теме большой и предстоит проделать серьёзную работу.
Ранее опрос ВЦИОМ, опубликованный РБК, показал, что большинство россиян поддерживают поправки к основному закону. Наибольшее одобрение получили инициативы социального характера.