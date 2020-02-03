В группе по поправкам к Конституции проанализируют данные опроса ВЦИОМ

В рабочей группе по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию проанализируют результаты опроса ВЦИОМ об отношении россиян к предложенным президентом Владимиром Путиным поправкам. Об этом сообщил сопредседатель группы Андрей Клишас.

РИА Новости