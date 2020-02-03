В группе по поправкам к Конституции проанализируют данные опроса ВЦИОМ

Короткая ссылка
В рабочей группе по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию проанализируют результаты опроса ВЦИОМ об отношении россиян к предложенным президентом Владимиром Путиным поправкам. Об этом сообщил сопредседатель группы Андрей Клишас.
В группе по поправкам к Конституции проанализируют данные опроса ВЦИОМ
  • РИА Новости

«В рабочей группе по внесению изменений в Конституцию внимательно проанализируют данные ВЦИОМ», — цитирует сенатора РИА Новости.

По его словам, итоги исследования демонстрируют, какие поправки требуют дополнительных разъяснений для граждан.

Как отметил Клишас, интерес к теме большой и предстоит проделать серьёзную работу. 

Ранее опрос ВЦИОМ, опубликованный РБК, показал, что большинство россиян поддерживают поправки к основному закону. Наибольшее одобрение получили инициативы социального характера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить