Генпрокуратура просит снизить наказание Котову по делу о митингах

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Генпрокуратура России обжаловала приговор Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за нарушения на митингах в Москве. Ведомство просит суд снизить наказание с четырёх лет лишения свободы до одного года заключения.
Генпрокуратура просит снизить наказание Котову по делу о митингах
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс.

«Кассационное представление заместителя генпрокурора Леонида Коржинека поступило в районный суд», — сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Как ожидается, представление надзорного ведомства в ближайшее время передадут для рассмотрения во второй кассационный суд общей юрисдикции.

В представлении, как уточняет агентство, Генпрокуратура просит изменить приговор в отношении Котова: снизить наказание с четырёх лет лишения свободы до одного года заключения.

В конце января российский президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову.

Как уточнили в Кремле, решение связано с обращением корреспондента «Дождя», который после ежегодной пресс-конференции попросил главу государства обратить особое внимание на данное дело.

27 января Конституционный суд России постановил пересмотреть приговор Котову.

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