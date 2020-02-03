Генпрокуратура просит снизить наказание Котову по делу о митингах

Генпрокуратура России обжаловала приговор Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за нарушения на митингах в Москве. Ведомство просит суд снизить наказание с четырёх лет лишения свободы до одного года заключения.

Об этом информирует Интерфакс.

«Кассационное представление заместителя генпрокурора Леонида Коржинека поступило в районный суд», — сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Как ожидается, представление надзорного ведомства в ближайшее время передадут для рассмотрения во второй кассационный суд общей юрисдикции.

В представлении, как уточняет агентство, Генпрокуратура просит изменить приговор в отношении Котова: снизить наказание с четырёх лет лишения свободы до одного года заключения.

В конце января российский президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову.

Как уточнили в Кремле, решение связано с обращением корреспондента «Дождя», который после ежегодной пресс-конференции попросил главу государства обратить особое внимание на данное дело.

27 января Конституционный суд России постановил пересмотреть приговор Котову.