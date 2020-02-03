Генпрокуратура просит снизить наказание Котову по делу о митингах
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс.
«Кассационное представление заместителя генпрокурора Леонида Коржинека поступило в районный суд», — сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Как ожидается, представление надзорного ведомства в ближайшее время передадут для рассмотрения во второй кассационный суд общей юрисдикции.
В представлении, как уточняет агентство, Генпрокуратура просит изменить приговор в отношении Котова: снизить наказание с четырёх лет лишения свободы до одного года заключения.
В конце января российский президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову.
Как уточнили в Кремле, решение связано с обращением корреспондента «Дождя», который после ежегодной пресс-конференции попросил главу государства обратить особое внимание на данное дело.
27 января Конституционный суд России постановил пересмотреть приговор Котову.