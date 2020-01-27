Кремль объяснил поручение проверить приговор участнику митинга Котову

Поручение президента Владимира Путина проверить законность приговора Константину Котову, который был осуждён за нарушения на митингах, не связано с перестановками в Генпрокуратуре, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Первое, никакого решения президента пересмотреть это дело нет. И никаких формулировок, которые бы указывали на это, тоже не существует», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Его спросили, связано ли поручение с перестановками в Генпрокуратуре.

«Это никак не связано с изменениями в Генпрокуратуре», — подчеркнул Песков.

По его словам, поручение относительно дела Котова связано с тем, что в заключение ежегодной пресс-конференции 19 декабря, до того, как Путин покинул зал пресс-конференции, к нему обратился корреспондент «Дождя», который попросил обратить особое внимание на упомянутое дело.

«Президент пообещал, что он это сделает. Свои обещания президент всегда выполняет, поэтому было сформулировано поручение прокуратуре — в той формулировке, которая изложена на сайте президента», — рассказал он.

Ранее Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову. Его задержали после несогласованной акции в Москве в августе 2019 года.

Суд признал его виновным по статье Уголовного кодекса о неоднократном нарушении порядка проведения митингов.