Путин поручил проверить законность приговора Котову по делу о митингах

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Константину Котову, который был осуждён на четыре года колонии за нарушения на митингах в Москве.

«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в тексте поручения.

Ответственным назначен генпрокурор Игорь Краснов. Доклад нужно представить до 31 марта 2020 года.

Котов был задержан после несогласованного шествия в центре Москвы в августе 2019 года. В сентябре Тверской суд Москвы признал его виновным по статье Уголовного кодекса о неоднократном нарушении порядка проведения митингов.

В обвинительном заключении говорится, что Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов.