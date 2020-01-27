КС России постановил пересмотреть приговор Котову по делу о митингах

Конституционный суд (КС) России постановил пересмотреть приговор Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за нарушения на митингах в Москве.

«Судебные решения по делу Котова Константина Александровича, принятые на основании статьи 212 УК России в истолковании, расходящемся с её конституционно-правовым смыслом, выявленным в постановлении Конституционного суда России от 10 февраля 2017 года, подлежат пересмотру в установленном порядке», — приводит определение суда ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что это решение связано с обращением корреспондента «Дождя», который после ежегодной пресс-конференции попросил главу государства обратить особое внимание на данное дело.

«Свои обещания президент всегда выполняет, поэтому было сформулировано поручение прокуратуре — в той формулировке, которая изложена на сайте президента», — отметил Песков.

Константин Котов был задержан после несогласованного шествия в центре Москвы в августе 2019 года. Тверской суд Москвы признал его виновным по статье Уголовного кодекса о неоднократном нарушении порядка проведения митингов.