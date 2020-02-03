Генералова возглавила пресс-службу Генпрокуратуры России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает агентство, ранее данную должность занимал Александр Куренной, который покинул свой пост в связи с переходом на работу в полпредство президента России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
22 января Совет Федерации утвердил Игоря Краснова на должности генпрокурора России.
Бывший судья и вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в беседе с НСН оценил данное назначение.