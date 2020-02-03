Генералова возглавила пресс-службу Генпрокуратуры России

Анна Генералова стала новой главой управления по взаимодействию со СМИ Генеральной прокуратуры России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, ранее данную должность занимал Александр Куренной, который покинул свой пост в связи с переходом на работу в полпредство президента России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

22 января Совет Федерации утвердил Игоря Краснова на должности генпрокурора России.

Бывший судья и вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в беседе с НСН оценил данное назначение.