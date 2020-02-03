Генералова возглавила пресс-службу Генпрокуратуры России

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Анна Генералова стала новой главой управления по взаимодействию со СМИ Генеральной прокуратуры России.
Генералова возглавила пресс-службу Генпрокуратуры России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости

Как отмечает агентство, ранее данную должность занимал Александр Куренной, который покинул свой пост в связи с переходом на работу в полпредство президента России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

22 января Совет Федерации утвердил Игоря Краснова на должности генпрокурора России.

Бывший судья и вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в беседе с НСН оценил данное назначение.

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