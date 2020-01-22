Эксперт прокомментировал назначение Краснова генпрокурором России

Короткая ссылка
Бывший судья и вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло оценил назначение заместителя главы СК Игоря Краснова генеральным прокурором России.
Эксперт прокомментировал назначение Краснова генпрокурором России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

В беседе с НСН он отметил, что приход следователя на пост генпрокурора положительно повлияет на правовой климат в стране, а также приведёт к изменениям в самой прокуратуре.

«В основе прокурорской работы — безусловно, соблюдение закона и непримиримость к коррупции. И мне кажется, что эти качества у нового генерального прокурора присутствуют. Думаю, что президент поступил абсолютно правильно в данном случае. С одной стороны, предоставил очень ответственный пост для работы Чайке. С другой стороны, в прокуратуре мы сейчас ожидаем серьёзные изменения», — пояснил Евгений Тарло.

22 января Совет Федерации утвердил Игоря Краснова на должности генпрокурора России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить