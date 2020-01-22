Эксперт прокомментировал назначение Краснова генпрокурором России

Бывший судья и вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло оценил назначение заместителя главы СК Игоря Краснова генеральным прокурором России.

В беседе с НСН он отметил, что приход следователя на пост генпрокурора положительно повлияет на правовой климат в стране, а также приведёт к изменениям в самой прокуратуре.

«В основе прокурорской работы — безусловно, соблюдение закона и непримиримость к коррупции. И мне кажется, что эти качества у нового генерального прокурора присутствуют. Думаю, что президент поступил абсолютно правильно в данном случае. С одной стороны, предоставил очень ответственный пост для работы Чайке. С другой стороны, в прокуратуре мы сейчас ожидаем серьёзные изменения», — пояснил Евгений Тарло.

22 января Совет Федерации утвердил Игоря Краснова на должности генпрокурора России.