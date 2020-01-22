Совфед утвердил Игоря Краснова на должности генпрокурора России

Совет Федерации на заседании в среду, 22 января, утвердил кандидатуру Игоря Краснова на должности генпрокурора России.

В ходе данного заседания Совфед освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора России.

21 января комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности рекомендовали палате назначить Игоря Краснова генеральным прокурором России.

В этот же день президент России Владимир Путин провёл встречу с Юрием Чайкой и Игорем Красновым. Глава государства выразил надежду на то, что наработки Чайки во главе ведомства будут использованы новым руководством.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Чайка получил предложение стать полпредом президента в СКФО.