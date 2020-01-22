Чайка освобождён от должности генпрокурора России

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Совет Федерации в ходе заседания в среду, 22 января, освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора России.
Чайка освобождён от должности генпрокурора России
  • РИА Новости

20 января российский лидер Владимир Путин внёс на рассмотрение в Совет Федерации кандидатуру заместителя главы Следственного комитета России Игоря Краснова на пост генерального прокурора, предложив освободить от соответствующей должности Юрия Чайку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Чайка получил предложение стать полпредом президента в СКФО.

Как сообщалось, Путин выразил уверенность, что у Чайки получится справиться с проблемными вопросами в этом регионе. Президент России отметил, что в СКФО ещё остаются актуальными вопросы борьбы с терроризмом.

В свою очередь, Чайка заявил, что задачи, поставленные Путиным, будут выполнены. Он также ожидает, что на территории СКФО будут реализованы нацпроекты и повысится уровень жизни граждан.

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