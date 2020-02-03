РЖД приостановила пассажирское сообщение между Россией и КНДР

«Российские железные дороги» приостановили пассажирское сообщение с КНДР. Об этом говорится на сайте РЖД.

«В соответствии с обращением Министерства железных дорог КНДР от 1 февраля 2020 года №F-003/109 о временном прекращении железнодорожного пассажирского движения между Россией и КНДР с 3 февраля 2020 года до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (Россия) — Туманган (КНДР)», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что «Российские железные дороги» с 3 февраля приостанавливают пассажирское сообщение с Китаем в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

Российское правительство также поручило ограничить движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке.

В Министерстве иностранных дел России также сообщили, что Москва с 30 января приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тыс., скончался 361 человек.