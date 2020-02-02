В Кремле рассказали о трудоустройстве бывших членов правительства
- РИА Новости
«Уже все трудоустроены», — приводит РИА Новости слова Пескова в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с бывшими членами правительства и поблагодарил их за работу.
Глава государства отметил, что сложностей было много, но в целом правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития России.
15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.