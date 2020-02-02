В Кремле рассказали о трудоустройстве бывших членов правительства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что все бывшие члены правительства уже трудоустроены.

«Уже все трудоустроены», — приводит РИА Новости слова Пескова в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с бывшими членами правительства и поблагодарил их за работу.

Глава государства отметил, что сложностей было много, но в целом правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития России.

15 января российское правительство ушло в отставку. Председателем кабмина был назначен глава ФНС Михаил Мишустин.