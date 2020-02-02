В Ленинградской области госпитализировали вернувшуюся из КНР женщину

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Жительницу города Мурино Ленинградской области госпитализировали с подозрением на новый тип коронавируса 2019-nCoV после её возвращения из поездки в Китай. Об этом сообщили в правительстве региона.
В Ленинградской области госпитализировали вернувшуюся из КНР женщину
  • РИА Новости

«Женщина госпитализирована в больницу им. Боткина», — приводит сообщение Интерфакс.

Ранее специалисты Роспотребнадзора Иркутска обследовали на коронавирус пассажиров самолёта, прилетевшего из китайского города Санья.

31 января в Забайкальском крае и Тюменской области выявили два случая заражения коронавирусом, оба заболевших являются гражданами КНР.

Newinform передавал, что в Петербурге создали межведомственный штаб по недопущению возникновения очагов коронавируса, в который вошли сотрудники комитета по здравоохранению, эпидемиологи, руководители медучреждений, комитетов по туризму и общего и профессионального образования.

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