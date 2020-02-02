В Ленинградской области госпитализировали вернувшуюся из КНР женщину
- РИА Новости
«Женщина госпитализирована в больницу им. Боткина», — приводит сообщение Интерфакс.
Ранее специалисты Роспотребнадзора Иркутска обследовали на коронавирус пассажиров самолёта, прилетевшего из китайского города Санья.
31 января в Забайкальском крае и Тюменской области выявили два случая заражения коронавирусом, оба заболевших являются гражданами КНР.
Newinform передавал, что в Петербурге создали межведомственный штаб по недопущению возникновения очагов коронавируса, в который вошли сотрудники комитета по здравоохранению, эпидемиологи, руководители медучреждений, комитетов по туризму и общего и профессионального образования.