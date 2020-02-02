МИД Китая поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом

Китайская сторона благодарна России за гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавируса, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом говорится на сайте МИД КНР.

«Китайская сторона выражает благодарность российской стороне за предоставление гуманитарной помощи, приветствует приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией», — передаёт РИА Новости слова Ван И.

Также он выразил благодарность за телеграмму, направленную президентом России Владимиром Путиным лидеру КНР Си Цзиньпину.

«Это демонстрирует крепкое взаимное доверие между лидерами и высокий уровень российско-китайских отношений всестороннего стратегического партнёрства и взаимодействия», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России совместно с МИД и МЧС прорабатывает вопрос поставки гуманитарной помощи Китаю в связи с распространением коронавируса.

31 января Владимир Путин в связи со вспышкой коронавируса в Китае направил Си Цзиньпину телеграмму, где заявил о готовности помочь стране в борьбе с вирусом.