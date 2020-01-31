Путин заявил о готовности России помочь Китаю в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в связи со вспышкой коронавируса в Китае направил лидеру страны Си Цзиньпину телеграмму со словами поддержки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Как отмечается, глава государства выразил уверенность, что распространение эпидемии будет остановлено, а ущерб от неё — минимизирован.

По его словам, российские компетентные ведомства ориентированы на тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами.

Ранее Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нём, в частности, обсуждалась ситуация с коронавирусом.