Путин заявил о готовности России помочь Китаю в борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Как отмечается, глава государства выразил уверенность, что распространение эпидемии будет остановлено, а ущерб от неё — минимизирован.
По его словам, российские компетентные ведомства ориентированы на тесное взаимодействие с соответствующими китайскими структурами.
Ранее Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нём, в частности, обсуждалась ситуация с коронавирусом.