Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза

Российский лидер Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Он проинформировал их о видении израильскими сторонами предложений США по ближневосточному урегулированию. Также обсуждалась ситуация коронавируса.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обсуждались текущие вопросы социально-экономической повестки дня. Путин информировал участников совещания о состоявшихся накануне контактах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в частности, о видении израильской стороной недавних инициатив американской стороны по ближневосточному урегулированию», — сказал он журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что Москва будет изучать предложенную Вашингтоном «сделку века» по ближневосточному урегулированию.