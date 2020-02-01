В Госдуму поступили инициативы Путина по поводу питания школьников

В Государственную думу поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школьников бесплатным горячим питанием.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

«В Госдуму поступили законодательные инициативы президента РФ по обеспечению бесплатным горячим питанием школьников. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил поступивший документ в профильный комитет по образованию и науке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о поправках ко второму чтению уже находящегося на рассмотрении палаты законопроекта, принятого в первом чтении в октябре 2019 года.

Ранее Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что с 1 сентября 2020 года российские школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.