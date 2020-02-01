В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус
- РИА Новости
«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
Министр уточнил, что у студента была зафиксирована температура 37,3, другие признаки заболевания отсутствуют.
«Больной находится в изоляторе. Состояние стабильное», — добавил он.
По его словам, результаты анализов студента должны быть готовы завтра, 2 февраля, вечером.
Ранее стало известно, что в России выявлены два первых случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.