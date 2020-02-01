В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус

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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что вернувшийся в республику китайский студент госпитализирован с подозрением на коронавирус.
В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус
  • РИА Новости

«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».

Министр уточнил, что у студента была зафиксирована температура 37,3, другие признаки заболевания отсутствуют.

«Больной находится в изоляторе. Состояние стабильное», — добавил он.

По его словам, результаты анализов студента должны быть готовы завтра, 2 февраля, вечером.

Ранее стало известно, что в России выявлены два первых случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.

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