В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что вернувшийся в республику китайский студент госпитализирован с подозрением на коронавирус.

«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».

Министр уточнил, что у студента была зафиксирована температура 37,3, другие признаки заболевания отсутствуют.

«Больной находится в изоляторе. Состояние стабильное», — добавил он.

По его словам, результаты анализов студента должны быть готовы завтра, 2 февраля, вечером.

Ранее стало известно, что в России выявлены два первых случая заражения коронавирусом, оба заболевших — граждане Китая.