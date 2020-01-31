В Госдуме назвали срок внесения проекта по потребительской корзине

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Законопроект о пересмотре потребительской корзины внесут в Госдуму в начале лета, он будет принят одновременно с федеральным бюджетом на 2021 год, заявила член комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова.
В Госдуме назвали срок внесения проекта по потребительской корзине
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«По нашим источникам, законопроект будет внесён в Госдуму в начале лета и принят в осеннюю сессию одновременно с принятием бюджета на 2021 год», — цитирует Павлову ТАСС.

Она отметила, что синхронизация обусловлена увеличением прожиточного минимума.

«В бюджет будут заложены дополнительные средства», — подчеркнула Павлова.

По её словам, рабочая группа пересматривает всю структуру потребительской корзины, участие в ней представителей Минздрава и Минобрнауки позволит пересмотреть состав потребительской корзины «с акцентом на здоровое и правильное питание».

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ведомство намерено сформировать новую структуру потребительской корзины к 1 января 2021 года.

22 января президент России Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра структуры потребительской корзины, поскольку в ней не хватает овощей, фруктов, рыбы и мяса.

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