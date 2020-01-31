В Госдуме назвали срок внесения проекта по потребительской корзине
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«По нашим источникам, законопроект будет внесён в Госдуму в начале лета и принят в осеннюю сессию одновременно с принятием бюджета на 2021 год», — цитирует Павлову ТАСС.
Она отметила, что синхронизация обусловлена увеличением прожиточного минимума.
«В бюджет будут заложены дополнительные средства», — подчеркнула Павлова.
По её словам, рабочая группа пересматривает всю структуру потребительской корзины, участие в ней представителей Минздрава и Минобрнауки позволит пересмотреть состав потребительской корзины «с акцентом на здоровое и правильное питание».
Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ведомство намерено сформировать новую структуру потребительской корзины к 1 января 2021 года.
22 января президент России Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра структуры потребительской корзины, поскольку в ней не хватает овощей, фруктов, рыбы и мяса.