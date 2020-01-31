Власти Крыма оценили ситуацию с заявлением главы Керчи об отставке

Короткая ссылка
Горсовет Керчи рассмотрит на внеочередной сессии вопрос об отставке главы города Маи Хужиной. Об этом сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Хужина написала заявление и выполнит любое распоряжение главы Республики Крым. На понедельник назначена внеочередная сессия по рассмотрению заявления председателя городского совета о сложении полномочий и избранию заместителя председателя городского совета», — приводит РИА Новости его слова.

По мнению Фикса, заявление об отставке Хужина сделала на фоне эмоций.

«Она, видимо, что-то эмоционально сказала, но затем пояснила, что выполнит любое решение главы Крыма», — добавил он.

Ранее Хужина написала заявление об отставке на фоне вызвавшей широкий резонанс ситуации с поздравлением керченских блокадников.

Позднее она заявила, что намерена отозвать заявление об увольнении, а решение уйти в отставку было «сиюминутной слабостью».

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов назвал «самодурством и ересью» намерение Хужиной отозвать своё заявление об отставке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить