Глава горсовета Керчи отзовёт своё заявление об отставке

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Глава городского совета Керчи Мая Хужина передумала уходить в отставку после скандала с поздравлением керченских блокадников.
Глава горсовета Керчи отзовёт своё заявление об отставке
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Хужину.

«Я отзываю своё заявление, это была сиюминутная слабость», — сказала она.

Ранее Хужина и другие чиновники региона решили поздравить 11 человек, переживших блокаду Ленинграда, подарив им хлеб и вручив медали. При этом чиновники пришли к пожилым людям в меховых шубах. Сложившаяся ситуация вызвала неоднозначную реакцию в СМИ и среди людей.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя произошедшее, призвал уволить всех участников данной акции. Вскоре после этого Хужина написала заявление об отставке.

В свою очередь, зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную акцию унизительной.

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