Замглавы ОП Крыма оценил вручение хлеба блокадникам в Керчи

Короткая ссылка
Зампред общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал унизительной акцию керченских чиновников, которые решили подарить местным блокадникам батоны хлеба.
Замглавы ОП Крыма оценил вручение хлеба блокадникам в Керчи
  • © керчь-город.рф

«Они отнеслись без должного внимания к этой священной теме, неадекватно», — цитирует РИА Новости Форманчука.

Он добавил, что чиновники должны максимально уважительно относиться к пережившим войну людям.

Пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, которая принимала участие в мероприятии, прокомментировала радиостанции «Говорит Москва» произошедшее.

По её словам, ветеранам дарили не хлеб, а особые пироги, изготовленные вручную.

«Мы просто объехали блокадников и поздравили их с этой датой, полного снятия блокады Ленинграда. Преподнесли караимские пироги ручной работы», — заявила она.

Ушакова отметила, что тему раскрутили, как будто «это какие-то подачки нищенские».

«К нам специально обратилась татарская община нашего города, они хотели поучаствовать. Они и испекли пироги», — добавила пресс-секретарь.

27 января в Севастополе прошёл торжественный митинг по случаю 76-й годовщины окончания блокады Ленинграда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить