Замглавы ОП Крыма оценил вручение хлеба блокадникам в Керчи

Зампред общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал унизительной акцию керченских чиновников, которые решили подарить местным блокадникам батоны хлеба.

«Они отнеслись без должного внимания к этой священной теме, неадекватно», — цитирует РИА Новости Форманчука.

Он добавил, что чиновники должны максимально уважительно относиться к пережившим войну людям.

Пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, которая принимала участие в мероприятии, прокомментировала радиостанции «Говорит Москва» произошедшее.

По её словам, ветеранам дарили не хлеб, а особые пироги, изготовленные вручную.

«Мы просто объехали блокадников и поздравили их с этой датой, полного снятия блокады Ленинграда. Преподнесли караимские пироги ручной работы», — заявила она.

Ушакова отметила, что тему раскрутили, как будто «это какие-то подачки нищенские».

«К нам специально обратилась татарская община нашего города, они хотели поучаствовать. Они и испекли пироги», — добавила пресс-секретарь.

27 января в Севастополе прошёл торжественный митинг по случаю 76-й годовщины окончания блокады Ленинграда.