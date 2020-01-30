Замглавы ОП Крыма оценил вручение хлеба блокадникам в Керчи
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«Они отнеслись без должного внимания к этой священной теме, неадекватно», — цитирует РИА Новости Форманчука.
Он добавил, что чиновники должны максимально уважительно относиться к пережившим войну людям.
Пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, которая принимала участие в мероприятии, прокомментировала радиостанции «Говорит Москва» произошедшее.
По её словам, ветеранам дарили не хлеб, а особые пироги, изготовленные вручную.
«Мы просто объехали блокадников и поздравили их с этой датой, полного снятия блокады Ленинграда. Преподнесли караимские пироги ручной работы», — заявила она.
Ушакова отметила, что тему раскрутили, как будто «это какие-то подачки нищенские».
«К нам специально обратилась татарская община нашего города, они хотели поучаствовать. Они и испекли пироги», — добавила пресс-секретарь.
27 января в Севастополе прошёл торжественный митинг по случаю 76-й годовщины окончания блокады Ленинграда.