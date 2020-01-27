В Севастополе блокадникам Ленинграда вручили медали
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«Ещё раз хотел вас поблагодарить и поздравить с по-настоящему национальным праздником, потому что все понимают, что прорыв блокады, освобождение Ленинграда — это был знак для всего нашего народа, что мы побеждаем», — заявил врио губернатора Михаил Развожаев.
По информации городских властей, в Севастополе проживают около 180 жителей блокадного Ленинграда.
Ранее ФАН сообщало, что в Петербурге прошёл съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников.