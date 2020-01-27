В Севастополе прошли мероприятия в честь годовщины окончания блокады Ленинграда

В Севастополе состоялся торжественный митинг в честь 76-й годовщины окончания блокады Ленинграда.

Об этом сообщает ФАН.

На мероприятии выступили врио губернатора Михаил Развожаев, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, жители блокадного Ленинграда, проживающие в Севастополе.

Кроме того, школы, колледжи и учреждения дополнительного образования приняли участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб», передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

В памятных мероприятиях приняли участие более 50 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что в Севастополе блокадникам Ленинграда вручили медали.