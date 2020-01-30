Глава Крыма призвал уволить чиновников из-за ситуации с блокадниками

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал издевательством и унижением «поздравление» керченских блокадников со стороны местных чиновников. Он также потребовал уволить всех участников данной акции.

«Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям... Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жёсткие меры», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Аксёнов потребовал отставки председателя горсовета Керчи и всех участников данного инцидента.

Ранее зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную акцию унизительной.

Пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, которая принимала участие в мероприятии, прокомментировала радиостанции «Говорит Москва» произошедшее.

По её словам, ветеранам дарили не хлеб, а особые пироги, изготовленные вручную.