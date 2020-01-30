Глава Крыма призвал уволить чиновников из-за ситуации с блокадниками

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Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал издевательством и унижением «поздравление» керченских блокадников со стороны местных чиновников. Он также потребовал уволить всех участников данной акции.
Глава Крыма призвал уволить чиновников из-за ситуации с блокадниками
  • РИА Новости

«Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям... Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жёсткие меры», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Аксёнов потребовал отставки председателя горсовета Керчи и всех участников данного инцидента.

Ранее зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал данную акцию унизительной.

Пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, которая принимала участие в мероприятии, прокомментировала радиостанции «Говорит Москва» произошедшее.

По её словам, ветеранам дарили не хлеб, а особые пироги, изготовленные вручную.

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