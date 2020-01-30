Глава Керчи подала заявление об отставке из-за ситуации с блокадниками

Глава Керчи Мая Хужина написала заявление об отставке на фоне вызвавшей широкий резонанс ситуации с поздравлением керченских блокадников.

«Завтра я выхожу на работу и делаю всё, что у меня запланировано. Заявление об отставке мной написано, но окончательное решение за депутатами городского совета, так как это именно они выбирали меня на данную ответственную и высокую должность», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее СМИ сообщили, что керченские чиновники подарили местным блокадникам батоны хлеба.

В свою очередь, пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, которая принимала участие в мероприятии, прокомментировала радиостанции «Говорит Москва» произошедшее.

По её словам, ветеранам дарили не хлеб, а особые пироги, изготовленные вручную.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя ситуацию, призвал уволить всех участников данной акции.