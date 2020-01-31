Аксёнов оценил нежелание главы горсовета Керчи уходить в отставку

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Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал решение главы городского совета Керчи Маи Хужиной отозвать своё заявление об отставке.
Аксёнов оценил нежелание главы горсовета Керчи уходить в отставку
  • РИА Новости

На своей странице в Facebook он назвал данный шаг «самодурством и ересью».

«Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает своё заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю её заявление ересью и самодурством», — написал Аксёнов.

Он добавил, что провёл телефонный разговор с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным и намерен лично приехать, если Хужина не будет уволена.

«Если в течение сегодняшнего дня моё требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моём присутствии будет поставлена точка в этом вопросе», — добавил глава Крыма.

Ранее СМИ сообщали, что Хужина и другие чиновники региона решили поздравить 11 человек, переживших блокаду Ленинграда, подарив им хлебобулочные изделия и вручив медали. При этом чиновники, как указывают СМИ, пришли к пожилым людям в шубах. Сложившаяся ситуация вызвала неоднозначную реакцию.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя произошедшее, призвал уволить всех участников данной акции. Вскоре после этого Хужина написала заявление об отставке, однако в итоге передумала и решила не увольняться.

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