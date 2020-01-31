Автоэксперт оценил идею увеличить штрафы за превышение скорости

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал предложение Минюста России повысить штраф за превышение скорости. Об этом говорится в проекте нового КоАП.

«Если смотреть с точки зрения причинно-следственной связи, здесь повышение штрафов на камерах фото- и видеофиксации, а у нас на сегодняшний момент добровольный ГОСТ не предполагает обязательную установку знаков. 90% нарушающих граждан — законопослушные автовладельцы, которые просто не могут ориентироваться», — считает Канаев.

Эксперт отметил, что начинать надо как раз с ревизии и установки «обоюдной ответственности» за отсутствие дорожных знаков.

«То есть, если человек нарушил и есть знак и камера, он виноват и пусть платит три тысячи штрафа. Хотя я считаю, что для регионов это очень большой штраф. Меряют по Москве, а действовать-то он будет по всей стране… В принципе это приведёт к краткосрочному эффекту, но не даст истинного понимания по статистике, насколько это отразится на безопасности дорожного движения. Здесь проблема не только в повышении штрафов, нужна пропаганда и организация дорожного движения», — добавил он.

Ранее Минюст опубликовал новую редакцию КоАП, в котором предлагается повысить штраф за превышение скорости.

Также в обновлённом Кодексе предлагается в 20 раз увеличить сумму штрафа за уничтожение редких и занесённых в Красную книгу животных, растений и грибов.

Первый заместитель председателя комитета нижней палаты по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил о нестыковках и противоречиях в проекте нового КоАП.