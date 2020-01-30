Новый посол США посетил Пола Уилана в СИЗО «Лефортово»
- РИА Новости
Об этом информирует диппредставительство на своей странице в Twitter.
Сегодня #ПосолСША Салливан посетил #PaulWhelan в СИЗО Лефортово. Здоровье и благополучие Пола вызывает большую озабоченность у правительства США. @MID_RFpic.twitter.com/p8pWkNiuNC— Посольство США в РФ (@USEmbRu) January 30, 2020
«Сегодня посол США Салливан посетил Пола Уилана в СИЗО «Лефортово», — говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство Соединённых Штатов озабочено состоянием здоровья Уилана.
Ранее брат Уилана Дэвид обвинил власти США в бездействии.
В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.