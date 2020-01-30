Новый посол США посетил Пола Уилана в СИЗО «Лефортово»

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Новый посол США в России Джон Салливан посетил в четверг, 30 января, в СИЗО «Лефортово» обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана.
Новый посол США посетил Пола Уилана в СИЗО «Лефортово»
  • РИА Новости

Об этом информирует диппредставительство на своей странице в Twitter.

«Сегодня посол США Салливан посетил Пола Уилана в СИЗО «Лефортово», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Соединённых Штатов озабочено состоянием здоровья Уилана.

Ранее брат Уилана Дэвид обвинил власти США в бездействии.

В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. 

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