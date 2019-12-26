МИД России назвал ложью слова Пола Уилана об угрозах в его адрес
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- РИА Новости
«Жалобы насчёт того, что П. Уилану угрожают, чтобы добиться признания, — ложь», — говорится в сообщении МИД в Twitter.
Жалобы насчет того, что П.Уилану угрожают, чтобы добиться признания - ложь. Напротив, сам обвиняемый агрессивно ведет себя с персоналом следственного изолятора, прямым текстом обещал расправиться со следователем. #ПравдаОбУилане— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 26 декабря 2019 г.
Как уточняется, сам Уилан проявлял агрессию по отношению к персоналу следственного изолятора.
Также сообщается, что за его здоровьем регулярно наблюдают врачи.
«То, что Уилан тянет время и ведёт себя вызывающе, видимо, является разновидностью тактики провалившихся агентов спецслужб США», — добавили в ведомстве.
То, что П.Уилан тянет время и ведет себя вызывающе, видимо, является разновидностью тактики провалившихся агентов спецслужб США. И сам Уилан, и его кураторы понимают неоспоримость обвинений в шпионаже, а потому боятся суда. #УиланПрочтиДело#ПравдаОбУиланеpic.twitter.com/KLDzOmm7OP— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 26 декабря 2019 г.
Ранее Мосгорсуд оставил Пола Уилана под стражей до 29 марта 2020 года.
В начале декабря в МИД России назвали массированной кампанией дезинформации попытки продвигать тезис о том, что Уилан арестован без вины и ему не оказывается надлежащая медпомощь.
Как заявили дипломаты, Уилан периодически прибегает к симуляции.