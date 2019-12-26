МИД России назвал ложью слова Пола Уилана об угрозах в его адрес

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В МИД России заявили, что слова обвиняемого в шпионаже Пола Уилана о том, что ему угрожают, являются ложью.
МИД России назвал ложью слова Пола Уилана об угрозах в его адрес
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Жалобы насчёт того, что П. Уилану угрожают, чтобы добиться признания, — ложь», — говорится в сообщении МИД в Twitter.

Как уточняется, сам Уилан проявлял агрессию по отношению к персоналу следственного изолятора.

Также сообщается, что за его здоровьем регулярно наблюдают врачи.

«То, что Уилан тянет время и ведёт себя вызывающе, видимо, является разновидностью тактики провалившихся агентов спецслужб США», — добавили в ведомстве.

Ранее Мосгорсуд оставил Пола Уилана под стражей до 29 марта 2020 года.

В начале декабря в МИД России назвали массированной кампанией дезинформации попытки продвигать тезис о том, что Уилан арестован без вины и ему не оказывается надлежащая медпомощь.

Как заявили дипломаты, Уилан периодически прибегает к симуляции.

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