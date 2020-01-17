Брат Уилана обвинил власти США в бездействии

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Власти США не предпринимают действий для освобождения обвиняемого в России в шпионаже американца Пола Уилана. Об этом сообщил его брат Дэвид.
Брат Уилана обвинил власти США в бездействии
  • РИА Новости

«Несмотря на его публичные просьбы о помощи и поддержке, от госсекретаря Майка Помпео — ни слова​​​. Молчание со стороны администрации президента Дональда Трампа. Больше года назад госсекретарь Помпео заявил, что будет добиваться освобождения Пола, если обвинения необоснованны. Он пока не предпринял никаких действий», — приводит РИА Новости его заявление.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с Помпео рассказал о вызывающем поведении Уилана.

В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. 

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