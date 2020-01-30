Экс-глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей региона за критику

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который был отправлен в отставку указом российского президента в связи с утратой доверия, поблагодарил жителей республики за совместную работу, а также за критику.

«Хочу обратиться со словами благодарности ко всем жителям любимой Чувашии! За понимание, за участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной республики, за вашу активную гражданскую позицию, за ваши предложения и критику», — написал Игнатьев в своём Instagram.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что участь отправленного в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева ждёт каждого чиновника, который «не слышит президента».

В конце января в сети появилась запись, на которой видно, как Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин.

В МЧС Чувашии называли инцидент «дружеской шуткой».