В «Единой России» прокомментировали отставку губернатора Чувашии

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что участь отправленного в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева ждёт каждого чиновника, который «не слышит президента».

«Так будет с каждым чиновником, который не слышит президента», — цитирует РИА Новости Турчака.

Он подчеркнул, что статус и должность чиновника не имеют значения в данном случае.

Ранее член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко сообщил, что выборы главы Чувашии пройдут в запланированный срок, в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

29 января российский президент Владимир Путин отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия.