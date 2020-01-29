В «Единой России» прокомментировали отставку губернатора Чувашии

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что участь отправленного в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева ждёт каждого чиновника, который «не слышит президента».
В «Единой России» прокомментировали отставку губернатора Чувашии
  • © официальный портал органов власти Чувашской Республики

«Так будет с каждым чиновником, который не слышит президента», — цитирует РИА Новости Турчака.

Он подчеркнул, что статус и должность чиновника не имеют значения в данном случае.

Ранее член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко сообщил, что выборы главы Чувашии пройдут в запланированный срок, в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

29 января российский президент Владимир Путин отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия.

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