В избиркоме подтвердили дату выборов нового главы Чувашии

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Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на избирком.
В избиркоме подтвердили дату выборов нового главы Чувашии
  • Михаил Игнатьев
  • РИА Новости

«Официальное назначение выборов главы Чувашии состоится в июне. Сами выборы пройдут в единый день голосования — 13 сентября 2020 года», — сказали в избиркоме республики.

Ранее член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко сообщил, что выборы главы Чувашии пройдут в запланированный срок — 13 сентября, в единый день голосования.

29 января российский президент Владимир Путин отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия.

Решение было принято после того, как в сети появилась запись, на которой видно, как Игнатьев вынуждает сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин. 

В МЧС Чувашии называли инцидент «дружеской шуткой»

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