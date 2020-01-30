Диетолог оценил утверждение о пользе тростникового сахара

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Врач-диетолог Алексей Ковальков прокомментировал утверждение о том, что тростниковый сахар полезен для здоровья.
Диетолог оценил утверждение о пользе тростникового сахара
  • Pixabay

По его словам, тростниковый и подобные виды сахара принципиально ничем не отличаются от привычного белого, поскольку формула продукта та же самая.

«Люди стараются найти замену сахару. Первая — это сахарозаменитель. Вторая — замена белого сахара на какой-то более натуральный. Например, на тростниковый, тёмный, коричневый и так далее. Но любой сахар и есть сахар. Это биохимическая формула, состоящая из фруктозы и глюкозы», — пояснил врач в беседе с радио Sputnik.

Он также добавил, что в связи с особенностями перевозки тростникового сахара через океан в его состав может попасть мышьяк, который используется в борьбе с крысами.

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