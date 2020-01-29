Адвокат прокомментировала решение Минюста не исключать ФБК из списка иноагентов

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала сообщения о том, что Минюст России не нашёл оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) из реестра иностранных агентов.

«Конечно, включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов было обоснованным, поскольку факты финансирования из-за рубежа были подтверждены. И даже сейчас, когда вроде бы все эти инвестиции вернули, тем не менее тщательная проверка финансирования этой организации повторно подтвердила, что финансирование продолжается и нет никаких оснований для исключения из реестра», — сказала юрист.

Ярмуш отметила, что Фонд борьбы с коррупцией может вести свою деятельность в России, «но так, как необходимо в нашей стране».

«Для исключения ФБК из реестра иноагентов нет никаких оснований. Решение Минюста нельзя признать незаконным и необоснованным. Я как юрист полностью с ним согласна», — сказала она.

Ранее в пресс-службе Минюста рассказали RT, что ведомство не нашло оснований для исключения ФБК из реестра иностранных агентов.

9 октября 2019 года Министерство юстиции внесло ФБК в список иностранных агентов. Как указывали в ведомстве, есть все доказательства зарубежного финансирования организации. Так, по его данным, только за 2019 год фонд получил три транша из США и Испании на общую сумму 140 тыс. в рублёвом эквиваленте.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.