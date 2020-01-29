Юрист оценил решение Минюста не исключать ФБК из списка иноагентов

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что Минюст России не нашёл оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК) из реестра иностранных агентов.

«Минюст принял решение на основании конкретных сведений и фактов в отношении того, что фондом Навального было получено иностранное финансирование. И сейчас требовать от Минюста какого-то пересмотра с юридической точки зрения необоснованно», — сказал юрист.

По его словам, Минюст может изменить своё решение только при наличии заключения суда, вступившего в законную силу.

«В таком случае ФБК должен был давно обратиться в суд и получить заключение о том, что финансирования нет, если это так. И на основании решения, если факты получения денежных средств действительно не подтвердятся, Минюст исключит их из списка иностранных агентов», — добавил Ванин.

Ранее в пресс-службе Минюста рассказали RT, что ведомство не нашло оснований для исключения ФБК из реестра иностранных агентов.

9 октября 2019 года Министерство юстиции внесло ФБК в список иностранных агентов. Как указывали в ведомстве, есть все доказательства зарубежного финансирования организации. Так, по его данным, только за 2019 год фонд получил три транша из США и Испании на общую сумму 140 тыс. в рублёвом эквиваленте.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.