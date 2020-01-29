Путин проведёт совещание по предупреждению коронавируса

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Президент России Владимир Путин 29 января проведёт совещание по предупреждению распространения коронавируса на территории России.
Путин проведёт совещание по предупреждению коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В частности, президент встретится с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

«Вице-премьер, министр здравоохранения и руководитель Роспотребнадзора расскажут президенту о том, что делается в плане недопущения распространения коронавируса, какие меры принимаются», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового типа коронавируса.

Министерство здравоохранения России подготовило временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.

По последним официальным данным, число заразившихся в Китае достигло 5974, умерли от вируса 132 человека.

По данным Роспотребнадзора, среди заразившихся нет россиян.

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