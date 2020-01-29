Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом

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Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового типа коронавируса.
Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Голикова Татьяна — заместитель председателя правительства Российской Федерации — председатель штаба», — говорится в сообщении.

В состав штаба также вошли руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра МВД Александр Горовой, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, глава МЧС Евгений Зиничев и другие.

Ранее в МИД КНР заявили о наличии ресурсов для борьбы с коронавирусом.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 5974, а умерли от вируса 132 человека.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировала режим контроля за распространением коронавируса, введённый в России.

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