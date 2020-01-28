В Рослесхозе рассказали о незаконных вырубках в Иркутской области
- РИА Новости
По его словам, основная часть незаконных вырубок леса в 41 регионе России, которые ориентированы на лесозаготовку, приходится на Иркутскую область.
«В 41 лесном регионе, который горит, от 60 до 80% всех незаконных рубок приходится на Иркутскую область», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что данный субъект России стал единственным регионом, где было открыто представительство Рослесхоза в связи с тяжёлой ситуацией.
Ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Тайшетском районе.
В ноябре 2019 года Иркутской таможней были возбуждены два уголовных дела по факту контрабанды в Китай пиломатериалов в крупных размерах. В том же месяце правоохранительные органы в Сибири задержали двух местных жителей, подозреваемых в крупной контрабанде лесоматериалов из России за рубеж.
В октябре 2019 года Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.
6 июня 2019 года в Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, он санкционировал незаконную вырубку леса на площади 120 га в природном заказнике «Туколонь». Сумма ущерба оценивается в 748 млн рублей.
Подробности — в материале RT.