В Рослесхозе рассказали о незаконных вырубках в Иркутской области

Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Сергей Аноприенко рассказал о ситуации с незаконными вырубками лесов в Иркутской области.

По его словам, основная часть незаконных вырубок леса в 41 регионе России, которые ориентированы на лесозаготовку, приходится на Иркутскую область.

«В 41 лесном регионе, который горит, от 60 до 80% всех незаконных рубок приходится на Иркутскую область», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что данный субъект России стал единственным регионом, где было открыто представительство Рослесхоза в связи с тяжёлой ситуацией.

Ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Тайшетском районе.

В ноябре 2019 года Иркутской таможней были возбуждены два уголовных дела по факту контрабанды в Китай пиломатериалов в крупных размерах. В том же месяце правоохранительные органы в Сибири задержали двух местных жителей, подозреваемых в крупной контрабанде лесоматериалов из России за рубеж.

В октябре 2019 года Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.

6 июня 2019 года в Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, он санкционировал незаконную вырубку леса на площади 120 га в природном заказнике «Туколонь». Сумма ущерба оценивается в 748 млн рублей.

Подробности — в материале RT.