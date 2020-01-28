Центр Роспотребнадзора включён в реестр ВОЗ по борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в реестр лабораторий, оказывающих содействие в диагностике нового типа коронавируса.

«Всемирная организация здравоохранения официально включила ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, разработавший две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса, в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору в течение двух дней подготовить план по профилактике нового вируса и контролю за его распространением.

В свою очередь глава ведомства Анна Попова поручила проводить углублённые молекулярно-генетические и вирусологические исследования биоматериала больных с подозрением на коронавирус.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН, оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.