Аналитики спрогнозировали рост цен на молоко и мясо в России

В России до 10-12% может повыситься цена на мясо, молоко и молочные продукты. Об этом «Известиям» сообщила замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина.

По её данным, возможное увеличение цен обусловлено ростом издержек производителей на сырьё, электричество и другие нужды при изготовлении продукции.

Павлюшина утверждает, что увеличение стоимости молочной продукции также будет связано и с тем, что с 1 июня 2020 года будет введена цифровая маркировка продукции, что создаст повышенную нагрузку на производителей.

Кроме того, на 5—6% прогнозируется увеличение цены на гречку в 2020 году из-за сокращения посевов гречихи.

Ранее в Росстате подсчитали динамику роста цен на ржаной хлеб в России.