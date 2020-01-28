Аналитики спрогнозировали рост цен на молоко и мясо в России

Короткая ссылка
В России до 10-12% может повыситься цена на мясо, молоко и молочные продукты. Об этом «Известиям» сообщила замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина.

По её данным, возможное увеличение цен обусловлено ростом издержек производителей на сырьё, электричество и другие нужды при изготовлении продукции.

Павлюшина утверждает, что увеличение стоимости молочной продукции также будет связано и с тем, что с 1 июня 2020 года будет введена цифровая маркировка продукции, что создаст повышенную нагрузку на производителей. 

Кроме того, на 5—6% прогнозируется увеличение цены на гречку в 2020 году из-за сокращения посевов гречихи.

Ранее в Росстате подсчитали динамику роста цен на ржаной хлеб в России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить