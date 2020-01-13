В Росстате рассказали о динамике цен на ржаной хлеб в России

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Цены на ржаной хлеб и пшеничную муку в России с начала года выросли на 0,2%, об этом свидетельствуют данные Росстата.
В Росстате рассказали о динамике цен на ржаной хлеб в России
  • © Сергей Аверин
  • РИА Новости

В документе ведомства об оценке индекса потребительских цен с 1 по 9 января также говорится, что выросли цены на крупу гречневую (0,8%), яйца куриные (0,4%) и водку (0,3%).

При этом зафиксировано снижение цен на пшено (0,7%), свинину, рис, сахар и карамель (0,1%).

В целом за период с 1 по 9 января индекс потребительских цен составил 100,3%, подчеркнули в Росстате.

Ранее эксперты рассказали о возможном повышении цен на ржаной хлеб в России в связи с показателями урожая ржи за 2019 год, которые, по оценкам специалистов, подстегнули рост её стоимости у производителей.

Вместе с тем работники отрасли не исключили, что рыночные механизмы удержат цены от чрезмерных колебаний.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова, в данной ситуации может сработать эффект «перемещения покупателей из одного продукта в другой», когда часть покупателей чёрного хлеба «перейдут на серый, белый и таким образом просто снизят спрос».

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