Эксперты оценили возможность изменения цен на чёрный хлеб в России

Показатели урожая ржи в России за 2019 год подстегнули рост её стоимости у производителей, что может привести к росту розничных цен на хлебобулочные изделия в течение года, считают эксперты, опрошенные агентством РИА Новости. Вместе с тем специалисты не исключают, что рыночные механизмы удержат цены от чрезмерных колебаний.

Как рассказал руководитель управления моделирования и прогнозирования Росстата Рудольф Булавин, средняя цена у производителей ржи в ноябре выросла на 43% — до 8942 рублей за тонну.

При этом цена закупки ржи переработчиками выросла на 44% — до 12 665 рублей за тонну (без НДС), добавил он.

«В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объёмов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500—700 рублей за тонну», — считает Булавин.

Ограничение спроса может стать фактором сдерживания цен, этому могут поспособствовать поставки ржаной муки из Белоруссии и замена её на муку второго сорта производителями хлеба, полагает эксперт.

Как отметил президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, цены на хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки могут вырасти на 6,5—7% за год.

Он подчеркнул, что в большей степени на стоимость хлеба влияет повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, цен на горюче-смазочные материалы и транспортные услуги, а также на упаковку.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков выразил мнение, что в данной ситуации может сработать эффект «перемещения покупателей из одного продукта в другой».

«Часть покупателей чёрного хлеба перейдут на серый, белый и, таким образом, просто снизят спрос. Не думаю, что стоит ждать дальнейшего повышения цен (на продукцию из ржаной муки в 2020 году. — RT), а если оно вдруг и будет, то не более 5—10%», — рассказал он агентству.

В октябре 2019 года первый замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов заявил, что урожаи ржи, проса, риса и гречихи в России в 2019 году будут достаточными для удовлетворения внутренних потребностей страны.

Валовой сбор ржи в 2019 году составил около 1,4 млн тонн.