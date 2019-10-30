В Минсельхозе России рассказали об объёмах урожая в 2019 году

Первый замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов сообщил, что урожаи ржи, проса, риса и гречихи в России в 2019 году будут достаточными для удовлетворения внутренних потребностей страны, передаёт РИА Новости.

Они сообщил, что в настоящее время, «объём полученного урожая указанных культур достаточен для удовлетворения внутренних потребностей России».

Хатуов рассказал, что «валовой сбор ржи в текущем году ожидается на уровне 1,4 миллиона тонн, гречихи — 0,75 миллиона тонн».

Он добавил, что на данный момент в России собрано 77,5 миллиона тонн пшеницы в бункерном весе, по его словам, «этого объема достаточно как для обеспечения внутренних потребностей страны, так и для реализации экспортного потенциала».

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин в беседе с телеканалом «360» рассказал об итогах реализации госпрограммы по сельскому хозяйству за девять месяцев 2019 года в Московской области.