В Подмосковье рассказали об итогах реализации госпрограммы по сельскому хозяйству

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В Московской области рассказали об итогах реализации госпрограммы по сельскому хозяйству за девять месяцев 2019 года, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье рассказали об итогах реализации госпрограммы по сельскому хозяйству
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«В 2019 году в целом на программу у нас выделено порядка семи млрд рублей. На сегодняшний день уже освоено около 51% средств», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, в случае с зерном валовый сбор за январь-сентябрь составил 370 тыс. тонн, и план уже выполнен на 100%. К концу года регион выйдет примерно на 410 тыс. тонн.

Как отметил Разин, по картофелю соглашение с федеральным Минсельхозом предусматривает 323 тыс. тонн, а на данный момент собрано 402 тыс.

«Уборка ещё завершается. Некоторые хозяйства получили рекордные урожаи», — сказал он.

Также собрано более 160 тыс. тонн овощей открытого грунта, что составляет 75% от запланированного. Всего аграрии намерены собрать свыше 300 тыс. тонн овощей.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области заработала новая сыроварня.

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