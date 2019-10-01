В Кировской области заработала новая сыроварня

В Подосиновском районе заработала новая сыроварня, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Кировской области.

Ферма обошлась в 18,5 млн рублей. Это средства президентского гранта. Часть денег потратили на покупку итальянского оборудования и технологии.

«Наше стадо состоит в основном из коров айрширской породы. Они дают молоко того качества, которое необходимо для приготовления сыров. Пока мы производим три вида: рикотту, качотту и элитный сыр мантова», — заявил фермер Василий Капустин.

По его словам, линейку планируется расширить.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области завершили приём заявок на получение гранта для поддержки сыроваров.